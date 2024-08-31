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«Буду удивлён, если он продолжит». Макинрой предположил, когда Надаль уйдёт из тенниса

«Буду удивлён, если он продолжит». Макинрой предположил, когда Надаль уйдёт из тенниса
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался по поводу испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Есть ощущение, что он собирается остановиться, возможно, на Кубке Лэйвера. С другой стороны, Роджер сделал это на Кубке Лэйвера пару лет назад, так что, возможно, он хочет сделать это в своё время. Кажется, что у него всё ещё есть желание играть. Кажется, что он пытается подтянуть тело до того уровня, когда он почувствует, что может держать уровень. Может быть, посмотрим, на что он способен в начале следующего года? Я не знаю, и это всего лишь предположение, но Кубок Лэйвера может стать концом для испанца.

Он действительно любит играть, больше, чем кто-либо другой, кого я когда-либо видел, но мы наблюдали за Энди Марреем в течение последних шести лет, когда он пытался вернуться на этот уровень, и это очень тяжело, когда твоё тело тебя подводит. Тяжело уходить, когда ты всё ещё хочешь играть. Я буду немного удивлён, если он продолжит играть», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

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