«Сегодня не придётся плакать». Циньвэнь прокомментировала уверенную победу над Нимайер

Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу в матче третьего круга с немкой Юле Нимайер (101-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:1.

Репортёр: «Вы играли с Юле на US Open в 2022 году и проиграли».

Цинвэнь: «Да, я очень хорошо помню тот матч. Я проиграла ей тогда. Тот матч был очень болезненным. Я просидела целый час на стадионе, плача в одиночестве. Сегодня я была очень сосредоточена, потому что не хотела, чтобы это чувство повторилось со мной. Я рада, что сегодня победила, поэтому мне не придётся плакать».

В четвёртом круге Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия, 24) — Питон Стирнс (США). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.