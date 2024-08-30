Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь одержала 15 побед в последних 16 матчах

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Олимпийская чемпионка, седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь выиграла 15 из последних 16 матчей.

Напомним, в матче третьего круга Открытого чемпионата США она не испытала проблем с немкой Юле Нимайер (101-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 6:1.

В четвёртом круге Чжэн Циньвэнь сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия, 24) — Питон Стирнс (США). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.