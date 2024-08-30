Ван де Зандсхулп: всегда приятно сравнивать себя с такими игроками, как Алькарас

74-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп высказался по поводу победы в матче второго круга Открытого чемпионата США с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Всегда приятно сравнивать себя с такими игроками, как Алькарас, Джокович, Синнер. Например, в этом году я дважды играл с Синнером. Первый раз — приятно. Во второй раз, в первом круге, ты думаешь: «Блин, может быть, лучше было бы с ним встретиться в завершающей стадии турнира?» Но с этими парнями всегда интересно играть, потому что после матча ты всегда знаешь, где тебе нужно улучшить свою игру — в каких ситуациях, какими ударами. Думаю, из таких матчей можно многому научиться», — приводит слова ван де Зандсхулпа ATP.