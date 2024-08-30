Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С первого очка я верил, что у меня есть шанс». Ван де Зандсхулп — о победе над Алькарасом

«С первого очка я верил, что у меня есть шанс». Ван де Зандсхулп — о победе над Алькарасом
Аудио-версия:
Комментарии

74-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп прокомментировал победу в матче с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Это был невероятный вечер. Впервые для меня ночная сессия на Артуре Эше. Публика была потрясающей. Спасибо вам за это.

Я получил много уверенности от последнего матча. В последнем матче я играл очень уверенно. С первого очка я верил, что у меня есть шанс. Вы видите, как это иногда получается», — приводит слова ван де Зандсхулпа The Tennis Later.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
Ван де Зандсхулп признался, что может завершить карьеру после этого сезона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android