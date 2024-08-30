«С первого очка я верил, что у меня есть шанс». Ван де Зандсхулп — о победе над Алькарасом

74-я ракетка мира нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп прокомментировал победу в матче с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Это был невероятный вечер. Впервые для меня ночная сессия на Артуре Эше. Публика была потрясающей. Спасибо вам за это.

Я получил много уверенности от последнего матча. В последнем матче я играл очень уверенно. С первого очка я верил, что у меня есть шанс. Вы видите, как это иногда получается», — приводит слова ван де Зандсхулпа The Tennis Later.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.