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Андрей Рублёв — Иржи Легечка: россиянин выиграл первый сет

Андрей Рублёв — Иржи Легечка: россиянин выиграл первый сет
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В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» проходит матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Чехии Иржи Легечкой (38-й номер рейтинга ATP). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Победу в первом сете одержал россиянин со счётом 6:3.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 22:35 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		1
3 		2
             
Иржи Легечка
38
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Напомним, в матче второго круга Рублёв одержал волевую победу над представителем Франции Артуром Риндеркнешем (56-й номер рейтинга ATP). Легечка оказался сильнее Митчелла Крюгера (США).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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