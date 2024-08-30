Кори Гауфф обыграла Элину Свитолину в третьем круге US Open — 2024
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга действующая чемпионка турнира одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной (28-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 19:10 МСК
28
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
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3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В рамках поединка Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Свитолиной два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В 1/8 финала Открытого чемпионата США 20-летняя Кори Гауфф сыграет с победительницей матча Эмма Наварро (США, 13) — Марта Костюк (Украина, 19. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября.
Комментарии
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