Кори Гауфф обыграла Элину Свитолину в третьем круге US Open — 2024

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга действующая чемпионка турнира одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной (28-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В рамках поединка Гауфф выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Свитолиной два эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США 20-летняя Кори Гауфф сыграет с победительницей матча Эмма Наварро (США, 13) — Марта Костюк (Украина, 19. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября.