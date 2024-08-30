Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг US Open в парном разряде

Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг US Open в парном разряде
Комментарии

Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг на US Open — 2024 в парном разряде. Во втором раунде россиянки разгромили дуэт Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Алисия Паркс (США) — 6:3, 6:0.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
М. Андреева А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
М. Осорио-Серрано А. Паркс

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. В рамках встречи Андреева и Павлюченкова выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио-Серрано и Паркс два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова сыграют с победительницами матча Магда Линетт (Польша)/Питон Стирнс (США) — Кристина Младенович (Франция)/Чжан Шуай (Китай).

Материалы по теме
Рублёв рвётся в четвёртый круг US Open — 2024! Также играют Александрова с Соболенко. LIVE
Live
Рублёв рвётся в четвёртый круг US Open — 2024! Также играют Александрова с Соболенко. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android