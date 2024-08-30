Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг US Open в парном разряде
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова вышли в третий круг на US Open — 2024 в парном разряде. Во втором раунде россиянки разгромили дуэт Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)/Алисия Паркс (США) — 6:3, 6:0.
US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Мирра Андреева
Анастасия Павлюченкова
М. Андреева А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
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|0
Мария-Камила Осорио-Серрано
Алисия Паркс
М. Осорио-Серрано А. Паркс
Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. В рамках встречи Андреева и Павлюченкова выполнили четыре подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио-Серрано и Паркс два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В третьем круге Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова сыграют с победительницами матча Магда Линетт (Польша)/Питон Стирнс (США) — Кристина Младенович (Франция)/Чжан Шуай (Китай).
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