«Была морально уничтожена». Паула Бадоса — об отыгранном матчболе в 3-м круге US Open

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала выход в 1/8 финала US Open — 2024 и поблагодарила болельщиков за поддержку. В третьем круге испанка обыграла румынку Елену Габриэлу-Русе в трёх сетах.
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«Проигрывала 5:4, у неё был матчбол, я была морально уничтожена. Вы, ребята, подбодрили меня и дали мне столько сил. Спасибо.
Это было невероятно и тяжело. Она играла на безумном уровне. Я даже растерялась, не ожидала этого. В конце концов, был матч высокого качества. Поздравляю её, она отличный игрок и доказывает это сейчас. У неё есть необходимый уровень для того, чтобы быть на вершине», — сказала Бадоса в интервью на корте после матча.
В 1/8 финала Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь, 20) — Ван Яфань (Китай).
- 30 августа 2024
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