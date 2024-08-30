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«Была морально уничтожена». Паула Бадоса — об отыгранном матчболе в 3-м круге US Open

«Была морально уничтожена». Паула Бадоса — об отыгранном матчболе в 3-м круге US Open
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29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала выход в 1/8 финала US Open — 2024 и поблагодарила болельщиков за поддержку. В третьем круге испанка обыграла румынку Елену Габриэлу-Русе в трёх сетах.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 18:10 МСК
Елена-Габриэла Русе
122
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 6 8
4 		6 7 10
         
Паула Бадоса
29
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Проигрывала 5:4, у неё был матчбол, я была морально уничтожена. Вы, ребята, подбодрили меня и дали мне столько сил. Спасибо.

Это было невероятно и тяжело. Она играла на безумном уровне. Я даже растерялась, не ожидала этого. В конце концов, был матч высокого качества. Поздравляю её, она отличный игрок и доказывает это сейчас. У неё есть необходимый уровень для того, чтобы быть на вершине», — сказала Бадоса в интервью на корте после матча.

В 1/8 финала Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь, 20) — Ван Яфань (Китай).

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