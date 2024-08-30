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Виктория Азаренко вылетела с US Open — 2024, проиграв Ван Яфань

Виктория Азаренко вылетела с US Open — 2024, проиграв Ван Яфань
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 20-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на US Open — 2024. В матче третьего круга она проиграла китаянке Ван Яфань (80-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 19:55 МСК
Виктория Азаренко
20
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		3 6
         
Ван Яфань
80
Китай
Ван Яфань
В. Яфань

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. За это время Азаренко выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Яфань два эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В 1/8 финала Ван Яфань сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой (26-я сеяная). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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