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Анна Калинская и Кэйти Бултер не смогли выйти в 3-й круг US Open — 2024 в парном разряде

Анна Калинская и Кэйти Бултер не смогли выйти в 3-й круг US Open — 2024 в парном разряде
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Российская теннисистка Анна Калинская и британка Кэйти Бултер не смогли выйти в третий круг US Open — 2024 в парном разряде. В матче второго круга они уступили дуэту, посеянному под восьмым номером, Деми Схурс (Нидерланды)/Луиза Стефани (Бразилия) на двух тай-брейках — 6:7 (8:10), 6:7 (5:7). В первом сете у российско-британской пары было три сетбола.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Д. Схурс Л. Стефани
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		7 7
6 8 		6 5
         
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэйти Бултер
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
К. Бултер А. Калинская

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Калинская и Бултер выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Схурс и Стефани два эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Анна Калинская продолжает принимать участие на US Open — 2024 в одиночном разряде. В третьем круге она сразится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.

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