Анна Калинская и Кэйти Бултер не смогли выйти в 3-й круг US Open — 2024 в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская и британка Кэйти Бултер не смогли выйти в третий круг US Open — 2024 в парном разряде. В матче второго круга они уступили дуэту, посеянному под восьмым номером, Деми Схурс (Нидерланды)/Луиза Стефани (Бразилия) на двух тай-брейках — 6:7 (8:10), 6:7 (5:7). В первом сете у российско-британской пары было три сетбола.
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Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Калинская и Бултер выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Схурс и Стефани два эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Анна Калинская продолжает принимать участие на US Open — 2024 в одиночном разряде. В третьем круге она сразится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.
- 30 августа 2024
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