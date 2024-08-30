Карлос Алькарас опубликовал пост после вылета с US Open

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал новый пост в социальных сетях после поражения в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2024.
«Увидимся в следующем году, Нью-Йорк», — написал испанец.
Фото: Социальные сети Карлоса Алькараса
Напомним, Алькарас сенсационно проиграл нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу (74-й номер мирового рейтинга) — 1:6, 5:7, 4:6.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
Ранее Ботик ван де Зандсхулп высказался по поводу победы в матче с Карлосом Алькарасом.