Донна Векич вышла в четвёртый круг US Open, обыграв обидчицу Касаткиной
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, 24-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она обыграла американку Питон Стирнс (47-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:4.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 21:20 МСК
24
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
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47
Питон Стирнс
П. Стирнс
Матч продолжался 1 час 32 минуты. В рамках поединка Векич выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Стирнс четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В 1/8 финала Донна Векич сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь (седьмая сеяная). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.
Комментарии
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