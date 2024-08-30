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Донна Векич вышла в четвёртый круг US Open, обыграв обидчицу Касаткиной

Донна Векич вышла в четвёртый круг US Open, обыграв обидчицу Касаткиной
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, 24-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она обыграла американку Питон Стирнс (47-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:4.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 21:20 МСК
Донна Векич
24
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Питон Стирнс
47
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Матч продолжался 1 час 32 минуты. В рамках поединка Векич выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Стирнс четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала Донна Векич сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь (седьмая сеяная). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.

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