Донна Векич вышла в четвёртый круг US Open, обыграв обидчицу Касаткиной

Серебряный призёр Олимпиады-2024, 24-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич вышла в 1/8 финала US Open — 2024. В матче третьего круга она обыграла американку Питон Стирнс (47-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. В рамках поединка Векич выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Стирнс четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В 1/8 финала Донна Векич сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь (седьмая сеяная). US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира у женщин является американка Кори Гауфф.