Эмма Наварро обыграла Марту Костюк в третьем круге US Open — 2024
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12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвёртый круг US Open — 2024. В третьем раунде она одолела украинку Марту Костюк (19-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В третьем сете Наварро отыграла брейк и выиграла пять последних геймов матча.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
12
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
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19
Марта Костюк
М. Костюк
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. За это время Наварро не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Костюк два эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В 1/8 финала Эмма Наварро сыграет с соотечественницей Кори Гауфф (третья сеяная), которая является действующей чемпионкой турнира. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября.
Комментарии
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