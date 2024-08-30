Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Наварро обыграла Марту Костюк в третьем круге US Open — 2024

Эмма Наварро обыграла Марту Костюк в третьем круге US Open — 2024
Комментарии

12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в четвёртый круг US Open — 2024. В третьем раунде она одолела украинку Марту Костюк (19-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В третьем сете Наварро отыграла брейк и выиграла пять последних геймов матча.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Марта Костюк
19
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. За это время Наварро не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Костюк два эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В 1/8 финала Эмма Наварро сыграет с соотечественницей Кори Гауфф (третья сеяная), которая является действующей чемпионкой турнира. US Open — 2024 стартовал 26 августа и завершится 7 сентября.

Календарь US Open (ж)
Сетка US Open (ж)
Материалы по теме
Рублёв взял сет в битве за 4-й круг US Open! Ещё играют Александрова с Соболенко. LIVE
Live
Рублёв взял сет в битве за 4-й круг US Open! Ещё играют Александрова с Соболенко. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android