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Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли в третий круг US Open — 2024 в паре

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли в третий круг US Open — 2024 в паре
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Представительница Тайваня Чань Хаочин и российская теннисистка Вероника Кудерметова вышли в третий круг US Open — 2024 в парном разряде. Во втором раунде они в непростом матче обыграли американок Кармен и Ивану Корли со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4.

US Open — парный разряд (ж). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 20:10 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 9 		6 4 6
6 7 		7 7 4
         
Кармен Корли
США
Кармен Корли
Ивана Корли
США
Ивана Корли
К. Корли И. Корли

Продолжительность встречи составила 2 часа 58 минут. За это время Хаочин и Кудерметова выполнили шесть подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12. На счету сестёр Корли два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Чань Хаочин и Вероника Кудерметова сыграют с Харриет Дарт (Великобритания) и Диан Парри (Франция), которые неожиданно обыграли олимпийских чемпионок итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини.

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