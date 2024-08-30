Вероника Кудерметова и Чань Хаочин вышли в третий круг US Open — 2024 в паре

Представительница Тайваня Чань Хаочин и российская теннисистка Вероника Кудерметова вышли в третий круг US Open — 2024 в парном разряде. Во втором раунде они в непростом матче обыграли американок Кармен и Ивану Корли со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 58 минут. За это время Хаочин и Кудерметова выполнили шесть подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 12. На счету сестёр Корли два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Чань Хаочин и Вероника Кудерметова сыграют с Харриет Дарт (Великобритания) и Диан Парри (Франция), которые неожиданно обыграли олимпийских чемпионок итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини.