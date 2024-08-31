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«Критика удивляет». Паула Бадоса поддержала Карлоса Алькараса после вылета с US Open

«Критика удивляет». Паула Бадоса поддержала Карлоса Алькараса после вылета с US Open
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29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказала слова поддержки четырёхкратному чемпиону турниров «Большого шлема», соотечественнику Карлосу Алькарасу. Испанец потерпел сенсационное поражение во втором круге US Open — 2024.

«Я проснулась сегодня утром, прочитала все эти негативные комментарии из-за его поражения во втором круге… и подумала: «Но он только что выиграл два турнира «Большого шлема» и был номером один в мире». Эта критика меня удивляет. Все люди, каждый может проиграть в любом раунде. Читая это, мне становится не по себе, но я знаю, что это часть работы и так бывает. Его нужно хвалить каждый день», — приводит слова Бадосы Eurosport.

Паула Бадоса вышла в четвёртый круг US Open — 2024. За выход в четвертьфинал она сразится с китаянкой Ван Яфань.

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