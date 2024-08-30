Андрей Рублёв — Иржи Легечка: россиянин выиграл второй сет и повёл со счётом 2:0
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В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» проходит матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем Чехии Иржи Легечкой (38-й номер рейтинга ATP). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россиянин одержал победу во второй партии со счётом 7:5. Счёт по сетам стал 2:0.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 22:35 МСК
6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|2
|
|5
|1
38
Иржи Легечка
И. Легечка
Напомним, в матче второго круга Рублёв одержал волевую победу над представителем Франции Артуром Риндеркнешем (56-й номер рейтинга ATP). Легечка оказался сильнее Митчелла Крюгера (США).
Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
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