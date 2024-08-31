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Чжэн Циньвэнь: после Олимпиады меня начали узнавать в Китае

Чжэн Циньвэнь: после Олимпиады меня начали узнавать в Китае
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что её популярность на родине значительно возросла после завоевания золота Олимпийских игр — 2024.

«Думаю, после Олимпийских игр все в Китае начали меня узнавать. Помню, когда вернулась в Китай и вышла на улицу, то должна была надеть кепку, потому что если кто-то меня узнает, то куча людей подойдёт попросить автограф.

Перед тем как уехать в аэропорт, я пробыла там до часу ночи, оставляя автографы в течение часа, потому что было много китайцев. Я не могу сказать им «нет», потому что там дети. Да, теперь много внимания. Понимаю, что должна вести себя правильно, у меня больше ответственности. Конечно, это давление, но также это шанс для меня стать лучше как теннисистка», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

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