Чжэн Циньвэнь: после Олимпиады меня начали узнавать в Китае

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что её популярность на родине значительно возросла после завоевания золота Олимпийских игр — 2024.

«Думаю, после Олимпийских игр все в Китае начали меня узнавать. Помню, когда вернулась в Китай и вышла на улицу, то должна была надеть кепку, потому что если кто-то меня узнает, то куча людей подойдёт попросить автограф.

Перед тем как уехать в аэропорт, я пробыла там до часу ночи, оставляя автографы в течение часа, потому что было много китайцев. Я не могу сказать им «нет», потому что там дети. Да, теперь много внимания. Понимаю, что должна вести себя правильно, у меня больше ответственности. Конечно, это давление, но также это шанс для меня стать лучше как теннисистка», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.