Андрей Рублёв уверенно обыграл Иржи Легечку в третьем круге US Open

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:3, 7:5, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. За это время Рублёв сделал 13 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Легечки 15 эйсов при семи двойных ошибках и два брейка из семи брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Рублёв встретится с Григором Димитровым (Болгария), который сегодня в трёх сетах оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.