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Андрей Рублёв уверенно обыграл Иржи Легечку в третьем круге US Open

Андрей Рублёв уверенно обыграл Иржи Легечку в третьем круге US Open
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Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 6:3, 7:5, 6:4.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 22:35 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
3 		5 4
             
Иржи Легечка
38
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. За это время Рублёв сделал 13 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Легечки 15 эйсов при семи двойных ошибках и два брейка из семи брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Рублёв встретится с Григором Димитровым (Болгария), который сегодня в трёх сетах оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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