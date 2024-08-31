Димитров обыграл Грикспора и вышел на Рублёва в 1/8 финала US Open
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Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата США — 2024, в котором болгарский теннисист Григор Димитров уверенно переиграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 6:3, 6:3, 6:1.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 23:10 МСК
40
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 3
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9
Григор Димитров
Г. Димитров
Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Димитров сделал 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Грикспора четыре эйса при шести двойных ошибках.
В 1/8 финала Димитров встретится с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, который сегодня в трёх сетах обыграл Иржи Легечку (Чехия).
Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
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