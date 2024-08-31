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Димитров обыграл Грикспора и вышел на Рублёва в 1/8 финала US Open

Димитров обыграл Грикспора и вышел на Рублёва в 1/8 финала US Open
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Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата США — 2024, в котором болгарский теннисист Григор Димитров уверенно переиграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 6:3, 6:3, 6:1.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 23:10 МСК
Таллон Грикспор
40
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 1
6 		6 6
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Димитров сделал 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету Грикспора четыре эйса при шести двойных ошибках.

В 1/8 финала Димитров встретится с шестой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым, который сегодня в трёх сетах обыграл Иржи Легечку (Чехия).

Действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

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