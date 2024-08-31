Тейлор Фритц победил Франсиско Комесанью и вышел в 4-й круг US Open — 2024

В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 3-го круга US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и 108-м в рейтинге ATP Франсиско Комесаньей из Аргентины. Победу в трёх партиях одержал Фритц — 6:3, 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила ровно два часа. Американский теннисист шесть раза подал навылет, три раза допустил двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Комесанья выполнил три эйса при двух двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата США Тейлор Фритц сыграет с победителем матча между восьмой ракеткой мира датчанином Каспером Руудом и 72-м рейтинге ATP Цзюнчэн Шаном из Китая.