Тейлор Фритц победил Франсиско Комесанью и вышел в 4-й круг US Open — 2024
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В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 3-го круга US Open — 2024 между 12-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем и 108-м в рейтинге ATP Франсиско Комесаньей из Аргентины. Победу в трёх партиях одержал Фритц — 6:3, 6:4, 6:2.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2024, пятница. 23:15 МСК
108
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
0 : 3
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12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Продолжительность матча составила ровно два часа. Американский теннисист шесть раза подал навылет, три раза допустил двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Комесанья выполнил три эйса при двух двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В третьем круге Открытого чемпионата США Тейлор Фритц сыграет с победителем матча между восьмой ракеткой мира датчанином Каспером Руудом и 72-м рейтинге ATP Цзюнчэн Шаном из Китая.
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