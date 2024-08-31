Шелтон проиграл Тиафо в матче 3-го круга Открытого чемпионата США

Американский теннисист Бен Шелтон завершил выступление на Открытом чемпионате США – 2024. В матче 3-го круга турнира он проиграл соотечественнику Фрэнсису Тиафо со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 4 часа 3 минуты. За это время Шелтон выполнил 23 эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника пять подач навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 21.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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