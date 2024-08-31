Алексей Попырин — Новак Джокович: австралиец выиграл первый сет

В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист Новак Джокович встречается с представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Победу в первом сете одержал австралиец со счётом 6:4.

Счёт личных встреч между спортсменами — 3-0 в пользу Новака Джоковича. Он обыграл Попырина в первом круге турнира в Токио в 2019 году со счётом 6:4, 6:2, во втором круге Australian Open — 2024 со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, а также в третьем круге Уимблдона — 2024 со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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