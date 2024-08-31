Брэндон Накашима переиграл Лоренцо Музетти и пробился в 4-й круг US Open — 2024
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В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 3-го круга US Open — 2024 между 50-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой и 18-м в рейтинге ATP Лоренцо Музетти из Италии. Победу в четырёх сетах одержал Накашима — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 01:10 МСК
50
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
3 : 1
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18
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут. Американский теннисист шесть раза подал навылет, три раза допустил двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Комесанья выполнил три эйса при двух двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.
В третьем круге Открытого чемпионата США Тейлор Фритц сыграет с победителем матча между восьмой ракеткой мира датчанином Каспером Руудом и 72-м рейтинге ATP Цзюнчэн Шаном из Китая.
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