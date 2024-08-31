Брэндон Накашима переиграл Лоренцо Музетти и пробился в 4-й круг US Open — 2024

В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 3-го круга US Open — 2024 между 50-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой и 18-м в рейтинге ATP Лоренцо Музетти из Италии. Победу в четырёх сетах одержал Накашима — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут. Американский теннисист шесть раза подал навылет, три раза допустил двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Комесанья выполнил три эйса при двух двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата США Тейлор Фритц сыграет с победителем матча между восьмой ракеткой мира датчанином Каспером Руудом и 72-м рейтинге ATP Цзюнчэн Шаном из Китая.