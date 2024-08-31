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Брэндон Накашима — Лоренцо Музетти, результат матча 31 августа 2024, счет 3:1 (6:2, 3:6, 6:3, 7:6), 3-й круг US Open — 2024

Брэндон Накашима переиграл Лоренцо Музетти и пробился в 4-й круг US Open — 2024
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В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 3-го круга US Open — 2024 между 50-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой и 18-м в рейтинге ATP Лоренцо Музетти из Италии. Победу в четырёх сетах одержал Накашима — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 01:10 МСК
Брэндон Накашима
50
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 7 7
2 		6 3 6 4
             
Лоренцо Музетти
18
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут. Американский теннисист шесть раза подал навылет, три раза допустил двойную ошибку и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Комесанья выполнил три эйса при двух двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В третьем круге Открытого чемпионата США Тейлор Фритц сыграет с победителем матча между восьмой ракеткой мира датчанином Каспером Руудом и 72-м рейтинге ATP Цзюнчэн Шаном из Китая.

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