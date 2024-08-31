Элисе Мертенс выиграла у Мэдисон Кис и вышла в 4-й круг US Open — 2024

В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке (США) завершился матч 3-го круга US Open — 2024 в женском одиночном разряде между 14-й ракеткой мира американкой Мэдисон Кис и 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии. Победу в трёх сетах одержала Мертенс — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 час 54 минуты. Мертенс четыре раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. Кис выполнила семь эйсов при восьми двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из 10 заработанных.

В 4-м круге US Open — 2024 Элисе Мертенс встретится с победителем матча между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 31-й в рейтинге WTA российской теннисисткой Екатериной Александровой.