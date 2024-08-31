Рууд обыграл Шан и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США
Поделиться
Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 4-й круг Открытого чемпионата США – 2024. В матче 3-го круга турнира он обыграл представителя Китая Цзюнчэн Шан со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 01:05 МСК
8
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|6
|6
|
|6
|0
|3
|1
72
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Продолжительность встречи составила 3 часа 44 минуты. За это время Рууд выполнил 10 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 9 из 23 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов из 17.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2024
-
05:01
-
04:54
-
04:27
-
04:16
-
01:53
-
01:16
-
00:51
-
00:41
-
00:27
-
00:16
-
00:00
- 30 августа 2024
-
23:55
-
23:08
-
23:07
-
22:55
-
22:54
-
22:48
-
22:33
-
22:18
-
22:15
-
21:46
-
21:40
-
21:37
-
21:17
-
21:15
-
20:58
-
20:48
-
20:42
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:31
-
18:59