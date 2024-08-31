Рууд обыграл Шан и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 4-й круг Открытого чемпионата США – 2024. В матче 3-го круга турнира он обыграл представителя Китая Цзюнчэн Шан со счётом 6:7 (1:7), 3:6, 6:0, 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 3 часа 44 минуты. За это время Рууд выполнил 10 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал 9 из 23 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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