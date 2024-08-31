Алексей Попырин — Новак Джокович: австралиец ведёт 2:0 по итогам двух сетов

В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист Новак Джокович встречается с представителем Австралии Алексеем Попыриным.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|
|4
|3
Во втором сете Попырин обыграл Джоковича со счётом 6:4. Розыгрыш первого сета завершился с аналогичным счётом в пользу австралийца.
Счёт личных встреч между спортсменами — 3-0 в пользу Новака Джоковича. Он обыграл Попырина в первом круге турнира в Токио в 2019 году со счётом 6:4, 6:2, во втором круге Australian Open — 2024 со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3, а также в третьем круге Уимблдона — 2024 со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
- 31 августа 2024
-
05:01
-
04:54
-
04:27
-
04:16
-
01:53
-
01:16
-
00:51
-
00:41
-
00:27
-
00:16
-
00:00
- 30 августа 2024
-
23:55
-
23:08
-
23:07
-
22:55
-
22:54
-
22:48
-
22:33
-
22:18
-
22:15
-
21:46
-
21:40
-
21:37
-
21:17
-
21:15
-
20:58
-
20:48
-
20:42
-
20:26
-
20:21
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:31
-
18:59