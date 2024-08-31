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Карлос Алькарас рассказал о причинах своего раннего поражения на US Open — 2024

Карлос Алькарас рассказал о причинах своего раннего поражения на US Open — 2024
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался по поводу своего поражения во 2-м круге US Open — 2024. Алькарас уступил в трёх партиях 74-му в мировой классификации Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов — 1:6, 5:7, 4:6.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2024, пятница. 04:20 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		5 4
6 		7 6
             
Ботик ван де Зандсхулп
74
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

«Не было ли ощущения, что из-за «Ролан Гаррос», Уимблдона и Олимпиады приехал сюда с меньшим запасом энергии, чем в прошлые годы? Наверное, да. График в теннисе такой плотный. Я провёл много матчей в последнее время — «Ролан Гаррос», Уимблдон и Олимпиаду. Сделал небольшой перерыв после Олимпиады — думал, что этого будет достаточно. И это пошло на пользу. Но всё же времени оказалось недостаточно», — приводит слова Алькараса TheTennisLetter.

В 2024 году Карлос Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос» и Уимблдона, а также вышел в финал Олимпиады в Париже.

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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