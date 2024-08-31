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Томас Этчеверри — Александр Зверев: аргентинец выиграл первый сет в матче US Open — 2024

Томас Этчеверри — Александр Зверев: аргентинец выиграл первый сет в матче US Open — 2024
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В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке проходит матч 3-го круга US Open — 2024 между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и 33-м в рейтинге ATP аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 06:00 МСК
Томас Мартин Этчеверри
33
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		5
5 		6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Первый сет остался за аргентинским теннисистом, который выиграл партию со счётом 7:5. Этчеверри успешно реализовал брейк-пойнт в самом первом гейме встречи. В восьмом гейме при счёте 4:3 Зверев смог взять подачу соперника и сравнял счёт. Решающим стал новый брейк Этчеверри в 11-м гейме.

В 4-м круге US Open — 2024 победитель матча между Этчеверри и Зверевым сыграет с 50-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой, который ранее обыграл в четырёх партиях 18-го в рейтинге ATP Лоренцо Музетти из Италии — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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