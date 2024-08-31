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Новак Джокович сенсационно покинул US Open, в четырёх сетах уступив Алексею Попырину

Новак Джокович сенсационно покинул US Open, в четырёх сетах уступив Алексею Попырину
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На стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходил матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист, вторая ракета мира Новак Джокович встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным, занимающим 28 строчку рейтинга. Матч завершился победой Попырина в четврёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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