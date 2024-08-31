Новак Джокович сенсационно покинул US Open, в четырёх сетах уступив Алексею Попырину

На стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходил матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист, вторая ракета мира Новак Джокович встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным, занимающим 28 строчку рейтинга. Матч завершился победой Попырина в четврёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.