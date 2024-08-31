Новак Джокович сенсационно покинул US Open, в четырёх сетах уступив Алексею Попырину
Поделиться
На стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходил матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист, вторая ракета мира Новак Джокович встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным, занимающим 28 строчку рейтинга. Матч завершился победой Попырина в четврёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.
Комментарии
- 31 августа 2024
-
06:49
-
06:12
-
06:01
-
05:39
-
05:01
-
04:54
-
04:27
-
04:16
-
01:53
-
01:16
-
00:51
-
00:41
-
00:27
-
00:16
-
00:00
- 30 августа 2024
-
23:55
-
23:08
-
23:07
-
22:55
-
22:54
-
22:48
-
22:33
-
22:18
-
22:15
-
21:46
-
21:40
-
21:37
-
21:17
-
21:15
-
20:58
-
20:48
-
20:42
-
20:26
-
20:21
-
20:16