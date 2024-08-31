Новак Джокович проиграл в 3-м круге US Open впервые за последние 18 лет

В ночь с 30 на 31 августа мск вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович завершил своё выступление в мужском одиночном разряде турнира «Большого шлема» US Open — 2024, который проходит в эти дни в Нью-Йорке. В матче 3-го круга 37-летний спортсмен уступил в четырёх партиях 28-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину, представляющему Австралию, — 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.
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Это поражение в 3-м круге стало для четырёхкратного победителя US Open первым на турнире за последние 18 лет. В предыдущий раз Джокович проиграл на этом этапе Открытого чемпионата США в 2006 году, также уступив австралийцу — Ллейтону Хьюитту, со счётом 3:6, 1:6, 2:6. На тот момент возраст сербского теннисиста составлял 19 полных лет.
После 2006 года Джокович неизменно доходил на US Open как минимум до четвёртого круга.
- 31 августа 2024
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