Новак Джокович не смог защитить титул победителя US Open
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На стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходил матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным, занимающим 28-ю строчку рейтинга. Матч завершился победой Попырина в четырёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
28
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
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|6
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
Таким образом, Джокович не сумел защитить титул победителя US Open, добытый им по итогам прошлогоднего розыгрыша данного турнира. Джокович в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн.
Отметим, что Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open.
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