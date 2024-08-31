Новак Джокович не смог защитить титул победителя US Open

На стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходил матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным, занимающим 28-ю строчку рейтинга. Матч завершился победой Попырина в четырёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Таким образом, Джокович не сумел защитить титул победителя US Open, добытый им по итогам прошлогоднего розыгрыша данного турнира. Джокович в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн.

Отметим, что Новак Джокович является четырёхкратным победителем US Open.