Новак Джокович прокомментировал сенсационный вылет в 3-м круге US Open

На стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходил матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным, занимающим 28-ю строчку рейтинга. Матч завершился победой Попырина в четырёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. После окончания матча серб прокомментировал своё поражение.

«Поздравляю его и его команду. Он играл лучше и заслужил победу. Честно говоря, учитывая то, как я себя чувствовал и как играл с самого начала турнира, третий круг — это успех. Я показал худший теннис, в который когда-либо играл. Подача, безусловно, худшая из всех. На таком покрытии без подачи не победить. Парней, которые в такой форме, как Алексей, точно не победить. Для меня это был просто ужасный матч», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.