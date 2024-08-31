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Новак Джокович прокомментировал сенсационный вылет в 3-м круге US Open от Алексея Попырина

Новак Джокович прокомментировал сенсационный вылет в 3-м круге US Open
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На стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходил матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным, занимающим 28-ю строчку рейтинга. Матч завершился победой Попырина в четырёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4. После окончания матча серб прокомментировал своё поражение.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Поздравляю его и его команду. Он играл лучше и заслужил победу. Честно говоря, учитывая то, как я себя чувствовал и как играл с самого начала турнира, третий круг — это успех. Я показал худший теннис, в который когда-либо играл. Подача, безусловно, худшая из всех. На таком покрытии без подачи не победить. Парней, которые в такой форме, как Алексей, точно не победить. Для меня это был просто ужасный матч», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

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