Томас Этчеверри — Александр Зверев: немец взял второй сет и сравнял счёт в матче US Open

В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке проходит матч 3-го круга US Open — 2024 между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и 33-м в рейтинге ATP аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Вторая партия остался за немецким теннисистом, который выиграл её со счётом 7:5. Счёт взятым чужим подачам открыл реализованный брейк-пойнт Этчеверри в пятом гейме при счёте 2:2. В восьмом гейме Зверев сделал ответный брейк. Решающим стал 12-й гейм на подаче аргентинца, который в упорной борьбе забрал Александр. Ранее первый сет выиграл спортсмен из Аргентины — 7:5.

В 4-м круге US Open — 2024 победитель матча между Этчеверри и Зверевым сыграет с 50-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой, который ранее обыграл в четырёх партиях 18-го в рейтинге ATP Лоренцо Музетти из Италии — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).