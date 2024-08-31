Джокович назвал главного фаворита US Open после своего вылета из турнира

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, назвал имя главного фаворита US Open — 2024 после своего вылета из турнира от Алексея Попырина из Австралии.
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«Может ли Попырин выиграть турнир? Он только что победил действующего чемпиона, он заслуживает похвалы и уважения за это.
Я не знаю, что и думать об этом вопросе. Я имею в виду, смотрите, он только что победил меня, действующего чемпиона, так что… Если он хорошо подаёт, хорошо играет, он может победить любого. Смотрите, Алькарас выбывает, я выбываю, знаете, несколько больших сюрпризов уже случились. Очевидно, что Синнер — главный фаворит, но, знаете ли, Тиафо там, а также Фритц, Зверев, у вас есть отличные парни, которые хорошо играют, и Рублёв, Димитров в этой части сетки. Любой может победить. Будет интересно посмотреть, кто в итоге получит титул», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.
- 31 августа 2024
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