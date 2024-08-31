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Новак Джокович назвал главного фаворита US Open 2024 после своего вылета из турнира от Алексея Попырина

Джокович назвал главного фаворита US Open после своего вылета из турнира
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Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, назвал имя главного фаворита US Open — 2024 после своего вылета из турнира от Алексея Попырина из Австралии.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Может ли Попырин выиграть турнир? Он только что победил действующего чемпиона, он заслуживает похвалы и уважения за это.

Я не знаю, что и думать об этом вопросе. Я имею в виду, смотрите, он только что победил меня, действующего чемпиона, так что… Если он хорошо подаёт, хорошо играет, он может победить любого. Смотрите, Алькарас выбывает, я выбываю, знаете, несколько больших сюрпризов уже случились. Очевидно, что Синнер — главный фаворит, но, знаете ли, Тиафо там, а также Фритц, Зверев, у вас есть отличные парни, которые хорошо играют, и Рублёв, Димитров в этой части сетки. Любой может победить. Будет интересно посмотреть, кто в итоге получит титул», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Календарь US Open 2024
Турнирная сетка US Open 2024
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