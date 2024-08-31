Джокович назвал причины сенсационного поражения от Попырина, упомянув Олимпиаду

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, назвал причины своего сенсационного поражения от Алексея Попырина из Австралии в 3-м круге US Open.

«Я приехал несвежим и морально, и физически. Что изменилось после победы на Олимпиаде? Не знаю. Может быть, дело в том, что просто другое покрытие. Очевидно, это повлияло. Я потратил много энергии, завоевав золото. Я приехал в Нью-Йорк не чувствуя себя свежим ни морально, ни физически. Поскольку это US Open, я решил попробовать. У меня не было физических проблем. Я просто чувствовал себя выжатым. Это было видно по тому, как я играл с самого начала. С первого матча я вообще не нашёл себя на этом корте. Это всё, что я могу сказать. Жизнь продолжается. Я постараюсь перестроиться и посмотреть, что будет дальше», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Напомним, Алексей Попырин обыграл Новака Джоковича в третьем круге US Open — 2024 — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.