Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович назвал причины сенсационного поражения от Алексея Попырина на US Open 2024, упомянув Олимпиаду

Джокович назвал причины сенсационного поражения от Попырина, упомянув Олимпиаду
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, назвал причины своего сенсационного поражения от Алексея Попырина из Австралии в 3-м круге US Open.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я приехал несвежим и морально, и физически. Что изменилось после победы на Олимпиаде? Не знаю. Может быть, дело в том, что просто другое покрытие. Очевидно, это повлияло. Я потратил много энергии, завоевав золото. Я приехал в Нью-Йорк не чувствуя себя свежим ни морально, ни физически. Поскольку это US Open, я решил попробовать. У меня не было физических проблем. Я просто чувствовал себя выжатым. Это было видно по тому, как я играл с самого начала. С первого матча я вообще не нашёл себя на этом корте. Это всё, что я могу сказать. Жизнь продолжается. Я постараюсь перестроиться и посмотреть, что будет дальше», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.

Напомним, Алексей Попырин обыграл Новака Джоковича в третьем круге US Open — 2024 — 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Турнирная сетка US Open 2024
Календарь US Open 2024
Материалы по теме
Джокович назвал главного фаворита US Open после своего вылета из турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android