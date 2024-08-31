Джокович вылетел с US Open, последние топ-трансферы Европы в футболе. Главное к утру

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сенсационно вылетел в третьем круге US Open — 2024, уступив австралийцу Алексею Попырину в четырёх сетах (4:6, 4:6, 6:2, 4:6), в Европе несколькими дорогостоящими переходами закрылось трансферное окно, новоиспечённый форвард «Зенита» Александр Соболев обратился к фанатам санкт-петербургского клуба с просьбой о шансе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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