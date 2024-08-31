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31 августа главные новости спорта, результаты US Open 2024, футбольные трансферы, теннис

Джокович вылетел с US Open, последние топ-трансферы Европы в футболе. Главное к утру
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сенсационно вылетел в третьем круге US Open — 2024, уступив австралийцу Алексею Попырину в четырёх сетах (4:6, 4:6, 6:2, 4:6), в Европе несколькими дорогостоящими переходами закрылось трансферное окно, новоиспечённый форвард «Зенита» Александр Соболев обратился к фанатам санкт-петербургского клуба с просьбой о шансе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Новак Джокович сенсационно покинул US Open, в четырёх сетах уступив Алексею Попырину.
  2. В Европе закрылось летнее трансферное окно.
  3. Соболев — болельщикам «Зенита»: прошу дать маленький шансик стать своим.
  4. «Арсенал» объявил о переходе Рахима Стерлинга из «Челси».
  5. Джокович назвал причины сенсационного поражения от Попырина, упомянув Олимпиаду.
  6. Саудовская Аравия предложит Винисиусу контракт на € 1 млрд с невероятными условиями.
  7. Андрей Рублёв уверенно обыграл Иржи Легечку в третьем круге US Open.
  8. Во «Фратрии» отреагировали на объявление Соболева игроком «Зенита».
  9. «Интер» разгромил «Аталанту» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
  10. Флик установил рекорд десятилетия среди тренеров «Барселоны».
  11. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Мануэля Угарте из «ПСЖ».
  12. Экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго перешёл из «Марселя» в «Лацио».
  13. Арина Соболенко оформила волевой разгром Екатерины Александровой в 3-м круге US Open.

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