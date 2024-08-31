Екатерина Александрова — Арина Соболенко: второй сет матча US Open за Соболенко, счёт 1:1
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В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке проходит матч 3-го круга US Open — 2024 между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 31-й в рейтинге WTA российской теннисисткой Екатериной Александровой.
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 07:10 МСК
31
Екатерина Александрова
Е. Александрова
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|2
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Вторая партия осталась за белорусской спортсменкой со счётом 6:1. Со счёта 1:1 Соболенко выиграла пять геймов подряд, дважды забрав при этом подачу соперницы. Ранее первый сет забрала Александрова — 6:2.
Победитель матча между Екатериной Александровой и Ариной Соболенко в 4-м круге US Open — 2024 встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.
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