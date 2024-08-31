Арина Соболенко оформила волевой разгром Екатерины Александровой в 3-м круге US Open

В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке завершился матч 3-го круга US Open — 2024 между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 31-й в рейтинге WTA российской теннисисткой Екатериной Александровой. Волевую победу со счётом 2:1 по сетам одержала Соболенко — 2:6, 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Соболенко пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Александрова выполнила шесть эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла за матч три брейк-пойнта из семи заработанных.

В 4-м круге US Open — 2024 Арина Соболенко встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая ранее переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.