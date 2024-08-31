Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томас Этчеверри — Александр Зверев: немец вышел вперёд после третьего сета в матче US Open

Томас Этчеверри — Александр Зверев: немец вышел вперёд после третьего сета в матче US Open
Комментарии

В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке проходит матч 3-го круга US Open — 2024 между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и 33-м в рейтинге ATP аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 06:00 МСК
Томас Мартин Этчеверри
33
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		5 1 3
5 		7 6 4
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В третьем сете победу со счётом 6:1 одержал Зверев, что позволило ему выйти вперёд по партиям — 2:1. Ранее первый сет остался за Этчеверри — 7:5, вторую партию с таким же счётом выиграл немецкий теннисист.

В четвёртом круге US Open — 2024 победитель матча между Этчеверри и Зверевым сыграет с 50-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой, который ранее обыграл в четырёх партиях 18-го в рейтинге ATP Лоренцо Музетти из Италии — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android