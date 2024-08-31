Томас Этчеверри — Александр Зверев: немец вышел вперёд после третьего сета в матче US Open

В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке проходит матч 3-го круга US Open — 2024 между четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии и 33-м в рейтинге ATP аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

В третьем сете победу со счётом 6:1 одержал Зверев, что позволило ему выйти вперёд по партиям — 2:1. Ранее первый сет остался за Этчеверри — 7:5, вторую партию с таким же счётом выиграл немецкий теннисист.

В четвёртом круге US Open — 2024 победитель матча между Этчеверри и Зверевым сыграет с 50-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой, который ранее обыграл в четырёх партиях 18-го в рейтинге ATP Лоренцо Музетти из Италии — 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).