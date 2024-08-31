Даниил Медведев — единственный чемпион US Open, оставшийся в мужской одиночной сетке

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев остался единственным чемпионом US Open, который продолжает борьбу за титул в текущем розыгрыше Открытого чемпионата США по состоянию на текущий момент — после части сыгранных матчей третьего круга. Медведев выигрывал US Open один раз в карьере — в 2021 году.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|6
|
|4
|6
|4
Ранее старт в основной сетке US Open — 2024, помимо Медведева, взяли ещё четыре победителя турнира в разные годы. Двое из них — чемпион 2016 года Стэн Вавринка и чемпион 2020 года Доминик Тим — выбыли из нового розыгрыша в первом круге. Победитель US Open — 2022 испанец Карлос Алькарас потерпел поражение во втором круге текущего турнира. Четырёхкратный чемпион серб Новак Джокович выбыл из сетки соревнований в ночь с 30 на 31 августа мск, проиграв в матче третьего круга представителю Австралии Алексею Попырину.
Даниил Медведев свой матч третьего круга US Open — 2024 проведёт в ночь с 31 августа на 1 сентября мск, его соперником станет 31-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли.
- 31 августа 2024
-
09:54
-
09:51
-
09:43
-
09:41
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
08:51
-
08:49
-
08:19
-
08:06
-
08:00
-
07:42
-
07:42
-
07:33
-
07:21
-
07:19
-
07:01
-
06:49
-
06:12
-
06:01
-
05:39
-
05:01
-
04:54
-
04:27
-
04:16
-
01:53
-
01:16
-
00:51
-
00:41
-
00:27
-
00:16
-
00:00