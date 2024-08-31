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Даниил Медведев — единственный чемпион US Open, оставшийся в мужской одиночной сетке

Даниил Медведев — единственный чемпион US Open, оставшийся в мужской одиночной сетке
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев остался единственным чемпионом US Open, который продолжает борьбу за титул в текущем розыгрыше Открытого чемпионата США по состоянию на текущий момент — после части сыгранных матчей третьего круга. Медведев выигрывал US Open один раз в карьере — в 2021 году.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Ранее старт в основной сетке US Open — 2024, помимо Медведева, взяли ещё четыре победителя турнира в разные годы. Двое из них — чемпион 2016 года Стэн Вавринка и чемпион 2020 года Доминик Тим — выбыли из нового розыгрыша в первом круге. Победитель US Open — 2022 испанец Карлос Алькарас потерпел поражение во втором круге текущего турнира. Четырёхкратный чемпион серб Новак Джокович выбыл из сетки соревнований в ночь с 30 на 31 августа мск, проиграв в матче третьего круга представителю Австралии Алексею Попырину.

Даниил Медведев свой матч третьего круга US Open — 2024 проведёт в ночь с 31 августа на 1 сентября мск, его соперником станет 31-я ракетка мира итальянец Флавио Коболли.

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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