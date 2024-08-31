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Джокович впервые с 2017 года закончит год без титула ТБШ

Джокович впервые с 2017 года закончит год без титула ТБШ
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Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович впервые с 2017 года закончит год без титула ТБШ. Сегодня, 31 августа, в заключительном в сезоне турнире «Большого шлема» он уступил представителю Австралии Алексею Попырину, занимающему 28-ю строчку рейтинга. Матч третьего круга US Open — 2024 завершился в четырёх сетах: 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 в пользу австралийца.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Ранее Джокович уступил в финале Уимблдона-2024. На «Ролан Гаррос» — 2024 серб снялся из-за повреждения на стадии четвертьфинала. А в рамках Открытого чемпионата Австралии — 2024 не смог выйти в финал, потерпев поражение в полуфинале.

Напомним, Открытый чемпионат США начался в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

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