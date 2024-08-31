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Впервые с 2002 года «Большая тройка» не взяла ни одного ТБШ в сезоне

Впервые с 2002 года «Большая тройка» мужского тенниса — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович — не взяла ни одного турнира «Большого шлема» в сезоне.

На US Open — 2024 вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уступил в матче третьего круга 28-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексею Попырину со счётом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

В 2002 году Australian Open выиграл Томас Юханссон, «Ролан Гаррос» – Альберт Коста, «Уимблдон» – Ллейтон Хьюитт, а US Open – Пит Сампрас.

Российский теннисист Даниил Медведев остался единственным чемпионом US Open, который продолжает борьбу за титул в текущем розыгрыше Открытого чемпионата США по состоянию на текущий момент — после части сыгранных матчей третьего круга. Медведев выигрывал US Open один раз в карьере — в 2021 году.