Матч Соболенко с Александровой стал самым поздним поединком в истории US Open

В ночь с 30 на 31 августа мск в Нью-Йорке завершился матч третьего круга US Open — 2024 между второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 31-й в рейтинге WTA российской теннисисткой Екатериной Александровой. Встреча стала самой поздней в истории US Open. В момент её начала на часах в Нью-Йорке было 00:08.

Матч завершился со счётом 2:6, 6:1, 6:2 в пользу Соболенко. В четвёртом круге US Open — 2024 белоруска встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая ранее переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.