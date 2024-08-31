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«Интересное решение». Соболенко — о позднем начале матча с Александровой на US Open

«Интересное решение». Соболенко — о позднем начале матча с Александровой на US Open
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси высказалась о позднем времени начала матча с российской теннисисткой Екатериной Александровой на US Open — 2024.

«Это было интересное решение — сделать перерыв между матчами 1 час 20 минут. Я подумала: «Ни за что… Начну в полночь». А на самом деле так и получилось. Это было непросто. Мы остались с командой и постарались расслабиться. Прямо перед матчем мы провели разминку и надеялись на лучшее», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Напомним, Соболенко обыграла Александрову в трёх сетах со счётом 2:6, 1:6, 2:6. В следующем круге Арина Соболенко встретится с 35-й в рейтинге WTA Элисе Мертенс из Бельгии, которая переиграла в трёх партиях 14-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4.

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