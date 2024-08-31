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Александр Зверев вышел в четвёртый круг US Open, обыграв Этчеверри

Александр Зверев вышел в четвёртый круг US Open, обыграв Этчеверри
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США — 2024. В матче третьего круга он обыграл 33-ю ракетку мира аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри со счётом 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 06:00 МСК
Томас Мартин Этчеверри
33
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 		5 1 3
5 		7 6 6
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 3 часа 33 минуты. В её рамках Зверев 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Этчеверри восемь эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15 заработанных.

В следующем круге Зверев встретится с 50-й ракеткой мира американским теннисистом Брэндоном Накашимой, который в третьем круге обыграл 18-ю ракетку мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти со счётом 6:2, 3:6, 6:3, 7:6 (7:4).

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