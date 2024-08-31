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Попырин — о победе над Джоковичем: обыграть величайшего из всех времён — невероятно

Попырин — о победе над Джоковичем: обыграть величайшего из всех времён — невероятно
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Чемпион «Мастерса» в Монреале, 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал победу над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем в третьем круге US Open — 2024.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 03:30 МСК
Алексей Попырин
28
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 2 6
4 		4 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Наверное, в этот раз повезло. На Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне у нас уже были встречи. В тех матчах у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Эта игра была особенной. Я смог воспользоваться своими шансами и показал хороший теннис.

Впервые в карьере я выхожу в четвертый раунд турнира «Большого шлема». Это невероятно… Я выходил в третий круг около 15 раз за свою карьеру, но так и не доходил до четвёртого. Обыграть величайшего из всех времён — невероятно. Это прекрасное чувство», — сказал Попырин в интервью на корте.

В 1/8 финала Попырин встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20-ю строчку рейтинга.

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