Попырин — о победе над Джоковичем: обыграть величайшего из всех времён — невероятно

Чемпион «Мастерса» в Монреале, 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал победу над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем в третьем круге US Open — 2024.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|2
|6
|
|4
|6
|4
«Наверное, в этот раз повезло. На Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне у нас уже были встречи. В тех матчах у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Эта игра была особенной. Я смог воспользоваться своими шансами и показал хороший теннис.
Впервые в карьере я выхожу в четвертый раунд турнира «Большого шлема». Это невероятно… Я выходил в третий круг около 15 раз за свою карьеру, но так и не доходил до четвёртого. Обыграть величайшего из всех времён — невероятно. Это прекрасное чувство», — сказал Попырин в интервью на корте.
В 1/8 финала Попырин встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20-ю строчку рейтинга.
- 31 августа 2024
-
09:54
-
09:51
-
09:43
-
09:41
-
09:40
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
08:51
-
08:49
-
08:19
-
08:06
-
08:00
-
07:42
-
07:42
-
07:33
-
07:21
-
07:19
-
07:01
-
06:49
-
06:12
-
06:01
-
05:39
-
05:01
-
04:54
-
04:27
-
04:16
-
01:53
-
01:16
-
00:51
-
00:41
-
00:27
-
00:16
-
00:00