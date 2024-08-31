Попырин — о победе над Джоковичем: обыграть величайшего из всех времён — невероятно

Чемпион «Мастерса» в Монреале, 28-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал победу над второй ракеткой мира Новаком Джоковичем в третьем круге US Open — 2024.

«Наверное, в этот раз повезло. На Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне у нас уже были встречи. В тех матчах у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Эта игра была особенной. Я смог воспользоваться своими шансами и показал хороший теннис.

Впервые в карьере я выхожу в четвертый раунд турнира «Большого шлема». Это невероятно… Я выходил в третий круг около 15 раз за свою карьеру, но так и не доходил до четвёртого. Обыграть величайшего из всех времён — невероятно. Это прекрасное чувство», — сказал Попырин в интервью на корте.

В 1/8 финала Попырин встретится с представителем США Фрэнсисом Тиафо, занимающим 20-ю строчку рейтинга.