Александр Зверев одержал 100-ю победу на турнирах «Большого шлема»

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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев достиг отметки в 100 побед на турнирах «Большого шлема». Александру на данный момент 27 лет.

100-й победы Зверев добился в третьем круге US Open — 2024. Александр обыграл 33-ю ракетку мира аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри со счётом 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.

Самым успешным «Шлемом» Зверева является «Ролан Гаррос». В этом году он впервые вышел в финал данного мэйджора. Также в активе Александра финал US Open – 2020. Немец проиграл оба титульных матча.

Распределение побед Александра Зверева на мэйджорах:

Открытый чемпионат Австралии – 25 побед;

«Ролан Гаррос» — 34;

Уимблдон – 16;

US Open – 25.