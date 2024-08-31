Александр Зверев одержал 100-ю победу на турнирах «Большого шлема»
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев достиг отметки в 100 побед на турнирах «Большого шлема». Александру на данный момент 27 лет.
100-й победы Зверев добился в третьем круге US Open — 2024. Александр обыграл 33-ю ракетку мира аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри со счётом 5:7, 7:5, 6:1, 6:3.
US Open (м). 3-й круг
31 августа 2024, суббота. 06:00 МСК
33
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
1 : 3
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4
Александр Зверев
А. Зверев
Самым успешным «Шлемом» Зверева является «Ролан Гаррос». В этом году он впервые вышел в финал данного мэйджора. Также в активе Александра финал US Open – 2020. Немец проиграл оба титульных матча.
Распределение побед Александра Зверева на мэйджорах:
Открытый чемпионат Австралии – 25 побед;
«Ролан Гаррос» — 34;
Уимблдон – 16;
US Open – 25.
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