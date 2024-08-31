US Open — 2024, женщины: результаты 5-го игрового дня, сетка соревнований

30 августа и в ночь с 30 на 31 августа мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл пятый игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты пятого игрового дня 29-30 августа мск на US Open — 2024 у женщин: