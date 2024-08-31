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US Open — 2024, женщины: результаты 5-го игрового дня, сетка соревнований

US Open — 2024, женщины: результаты 5-го игрового дня, сетка соревнований
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30 августа и в ночь с 30 на 31 августа мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл пятый игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Результаты пятого игрового дня 29-30 августа мск на US Open — 2024 у женщин:

  • Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Паула Бадоса (Испания) — 6:4, 1:6, 6:7.
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) - Юле Нимайер (Германия) — 6:2, 6:1.
  • Элина Свитолина (Украина) — Кори Гауфф (США) — 6:3, 3:6, 3:6.
  • Виктория Азаренко (Беларусь) — Ван Яфань (Китай) — 4:6, 6:3, 1:6.
  • Эмма Наварро (США) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 4:6, 6:3
  • Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — 6:2, 1:6, 2:6.
Календарь матчей US Open - 2024
Сетка US Open - 2024
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