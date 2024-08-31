US Open — 2024, женщины: результаты 5-го игрового дня, сетка соревнований
30 августа и в ночь с 30 на 31 августа мск на Открытом чемпионате США по теннису (US Open — 2024) прошёл пятый игровой день у женщин. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей с участием наиболее популярных игроков. Победители в каждой паре выделены курсивом.
Результаты пятого игрового дня 29-30 августа мск на US Open — 2024 у женщин:
- Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Паула Бадоса (Испания) — 6:4, 1:6, 6:7.
- Чжэн Циньвэнь (Китай) - Юле Нимайер (Германия) — 6:2, 6:1.
- Элина Свитолина (Украина) — Кори Гауфф (США) — 6:3, 3:6, 3:6.
- Виктория Азаренко (Беларусь) — Ван Яфань (Китай) — 4:6, 6:3, 1:6.
- Эмма Наварро (США) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 4:6, 6:3
- Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь) — 6:2, 1:6, 2:6.
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