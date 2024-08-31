Все призёры Олимпиады-2024 среди мужчин покинули US Open — 2024

Все призёры Олимпийских игр — 2024 в Париже покинули Открытый чемпионат США — 2024. Олимпийский чемпион Новак Джокович в третьем круге уступил 28-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексею Попырину, серебряный призёр Карлос Алькарас покинул турнир во втором круге, проиграв Ботику ван де Зандсхулпу. Обладатель бронзы Лоренцо Музетти проиграл в третьем круге американцу Брэндону Накашиме.

Все призёры Олимпиады в Париже среди женщин всё ещё продолжают борьбу за титул на US Open — 2024. Чжэн Циньвэнь в четвёртом круге сыграет с серебряным призёром Олимпиады Донной Векич. Обладательница бронзы Ига Свёнтек встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Напомним, US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября.